Информация за Lockheed Martin Inu (LMI) Lockheed Martin Inu (LMI) is a memecoin on Ethereum, distilling the essence of the military industrial complex into tiny internet coins filled with nuclear lovebombs and egirl psyops. Официален уебсайт: https://lockheedmartininu.com/ Бяла книга: https://lockheedmartininu.com/ Купете LMI сега!

Токеномика и анализ на цената за Lockheed Martin Inu (LMI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Lockheed Martin Inu (LMI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.98M $ 2.98M $ 2.98M Рекорд за всички времена: $ 0.00532621 $ 0.00532621 $ 0.00532621 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00005187 $ 0.00005187 $ 0.00005187 Текуща цена: $ 0.00297681 $ 0.00297681 $ 0.00297681 Научете повече за цената на Lockheed Martin Inu (LMI)

Токеномика на Lockheed Martin Inu (LMI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Lockheed Martin Inu (LMI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LMI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LMI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LMI, разгледайте цената в реално време на токените LMI!

Прогноза за цената за LMI Искате ли да знаете какъв път може да поеме LMI? Нашата страница за прогноза за цената LMI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LMI сега!

