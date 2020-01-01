Токеномика на LocalCoinSwap (LCS) Открийте ключова информация за LocalCoinSwap (LCS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за LocalCoinSwap (LCS) LocalCoinSwap is building a P2P cryptocurrency exchange and launching an associated Cryptoshare ICO. LocalCoinSwap features a completely decentralized peer-to-peer trading structure. There are no centralized bank accounts, no verification requirements, and no restrictions on trade. Furthermore LocalCoinSwap distributes 100% of the sites profits to holders of Cryptoshares on a 1-to-1 basis, through a blockchain-based decentralized dividend application. Официален уебсайт: https://www.localcoinswap.com/ Бяла книга: https://www.localcoinswap.com/LocalCoinSwap_whitepaper_v1.0.pdf Купете LCS сега!

Токеномика и анализ на цената за LocalCoinSwap (LCS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за LocalCoinSwap (LCS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 9.00M Общо предлагане: $ 72.73M Циркулиращо предлагане: $ 38.25M FDV (оценка при пълна реализация): $ 17.12M Рекорд за всички времена: $ 0.490867 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00190108 Текуща цена: $ 0.235383

Токеномика на LocalCoinSwap (LCS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на LocalCoinSwap (LCS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LCS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LCS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LCS, разгледайте цената в реално време на токените LCS!

Прогноза за цената за LCS Искате ли да знаете какъв път може да поеме LCS? Нашата страница за прогноза за цената LCS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

