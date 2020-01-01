Токеномика на Loaf Token (LOAF) Открийте ключова информация за Loaf Token (LOAF), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Loaf Token (LOAF) We're a meme coin project that is working on a click-to-earn game at the moment. The concept is "A DIGITAL REPRESENTATION oF A CAT THAT DOVBLES AS A LOAF OF BREAD." Hopefully to hype up the community and get the followers to engage with the game. Официален уебсайт: https://loaftoken.com/ Купете LOAF сега!

Токеномика и анализ на цената за Loaf Token (LOAF) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Loaf Token (LOAF), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 6.44M $ 6.44M $ 6.44M Рекорд за всички времена: $ 0.02813947 $ 0.02813947 $ 0.02813947 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00547448 $ 0.00547448 $ 0.00547448 Текуща цена: $ 0.01288222 $ 0.01288222 $ 0.01288222 Научете повече за цената на Loaf Token (LOAF)

Токеномика на Loaf Token (LOAF): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Loaf Token (LOAF) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LOAF токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LOAF токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LOAF, разгледайте цената в реално време на токените LOAF!

Прогноза за цената за LOAF Искате ли да знаете какъв път може да поеме LOAF? Нашата страница за прогноза за цената LOAF съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LOAF сега!

