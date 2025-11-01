Информация за цената за LNKD Networks (LNKD) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00015049 $ 0.00015049 $ 0.00015049 24-часов нисък $ 0.00015742 $ 0.00015742 $ 0.00015742 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00015049$ 0.00015049 $ 0.00015049 24-часов висок $ 0.00015742$ 0.00015742 $ 0.00015742 Рекорд за всички времена $ 0.00024966$ 0.00024966 $ 0.00024966 Най-ниска цена $ 0.00014973$ 0.00014973 $ 0.00014973 Промяна на цената (1ч) +0.11% Промяна на цената (1д) +2.05% Промяна на цената (7д) -12.89% Промяна на цената (7д) -12.89%

Цената в реално време за LNKD Networks (LNKD) е$0.00015358. През последните 24 часа LNKD се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00015049 до най-висока стойност $ 0.00015742, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на LNKD е $ 0.00024966, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00014973.

Що се отнася до краткосрочното представяне, LNKD има промяна от +0.11% за последния час, +2.05% за 24 часа и -12.89% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за LNKD Networks (LNKD)

Пазарна капитализация $ 59.34K$ 59.34K $ 59.34K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 153.87K$ 153.87K $ 153.87K Циркулиращо предлагане 385.62M 385.62M 385.62M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на LNKD Networks е $ 59.34K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на LNKD е 385.62M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 153.87K.