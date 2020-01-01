Токеномика на LMGroupToken (LMGX) Открийте ключова информация за LMGroupToken (LMGX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за LMGroupToken (LMGX) The LMGX project launches as a new digital token on the Ethereum blockchain network. The token will fuel the platform's ecosystem, enabling seamless transactions, access to exclusive services, and integration within the LM Group's financial and gaming infrastructure. LMGX is a utility token designed to enhance transactions within the LM Group ecosystem. Built on blockchain technology, it offers lower fees and faster processing for seamless transactions, smart contract automation to reduce risk and increase efficiency, enhanced security to ensure transparency and fraud protection, and scalability for smooth integration across multiple platforms, such as online gaming. Официален уебсайт: https://lmgxtoken.com Бяла книга: https://lmgxtoken.com/assets/docs/WHITEPAPER.pdf Купете LMGX сега!

Токеномика и анализ на цената за LMGroupToken (LMGX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за LMGroupToken (LMGX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.78M $ 1.78M $ 1.78M Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 163.22K $ 163.22K $ 163.22K FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.09B $ 1.09B $ 1.09B Рекорд за всички времена: $ 11.26 $ 11.26 $ 11.26 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.154757 $ 0.154757 $ 0.154757 Текуща цена: $ 10.86 $ 10.86 $ 10.86 Научете повече за цената на LMGroupToken (LMGX)

Токеномика на LMGroupToken (LMGX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на LMGroupToken (LMGX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LMGX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LMGX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LMGX, разгледайте цената в реално време на токените LMGX!

Прогноза за цената за LMGX Искате ли да знаете какъв път може да поеме LMGX? Нашата страница за прогноза за цената LMGX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LMGX сега!

