Токеномика на Lizcoin (LIZ) Открийте ключова информация за Lizcoin (LIZ), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Lizcoin (LIZ) What is $LIZ? Lizcoin is the gaming infrastructure token of Lizard Labs. What is $LIZ used for? Ownership benefits - total ownership and governance of the Lizard Labs Gaming DAO

Access - unlocks wagering in Lizard League, as well as tournaments, events, in-game assets

Rewards - earn partner rewards, plus stake your $LIZ for yield farming Who are Lizard Labs? Lizard Labs is a decentralized, community-owned project, with a memeable brand. Backed by a die-hard community, they create products, services and technology for Web3 gamers, builders and investors. Lizard Labs - formerly Ethlizards - started as a Web3 gaming NFT community in 2021 and evolved into an investment DAO, with over $6M invested in emerging Web3 games. In 2023, Lizard Labs expanded into product development to build mini-games and meta-games for gamers, in partnership with other studios in Web3 gaming, while creating interconnected experiences between them. In 2024, the Green Room B2B division was launched, providing services to builders, including consulting, marketing, media, token launch, business strategy, legal and talent offerings, via a Web3 gaming accelerator / publisher program. Официален уебсайт: https://lizlabs.io/ Бяла книга: https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQv-t4hcWs1MMqjEWi5xCCGIP8twnOCvLn56bLQd5swSitFaZiv_YAKjdItUi5zwMpRMDZqg7pptFCF/pub Купете LIZ сега!

Токеномика и анализ на цената за Lizcoin (LIZ) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Lizcoin (LIZ), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 9.18B $ 9.18B $ 9.18B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.00M $ 2.00M $ 2.00M Рекорд за всички времена: $ 0.00571005 $ 0.00571005 $ 0.00571005 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.0002183 $ 0.0002183 $ 0.0002183 Научете повече за цената на Lizcoin (LIZ)

Токеномика на Lizcoin (LIZ): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Lizcoin (LIZ) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LIZ токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LIZ токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LIZ, разгледайте цената в реално време на токените LIZ!

Прогноза за цената за LIZ Искате ли да знаете какъв път може да поеме LIZ? Нашата страница за прогноза за цената LIZ съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LIZ сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!