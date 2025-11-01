Информация за цената за LizardAi (LIZAI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00000699 $ 0.00000699 $ 0.00000699 24-часов нисък $ 0.00000727 $ 0.00000727 $ 0.00000727 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00000699$ 0.00000699 $ 0.00000699 24-часов висок $ 0.00000727$ 0.00000727 $ 0.00000727 Рекорд за всички времена $ 0.00045065$ 0.00045065 $ 0.00045065 Най-ниска цена $ 0.00000632$ 0.00000632 $ 0.00000632 Промяна на цената (1ч) +0.53% Промяна на цената (1д) +2.01% Промяна на цената (7д) -6.29% Промяна на цената (7д) -6.29%

Цената в реално време за LizardAi (LIZAI) е$0.00000714. През последните 24 часа LIZAI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000699 до най-висока стойност $ 0.00000727, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на LIZAI е $ 0.00045065, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000632.

Що се отнася до краткосрочното представяне, LIZAI има промяна от +0.53% за последния час, +2.01% за 24 часа и -6.29% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за LizardAi (LIZAI)

Пазарна капитализация $ 7.13K$ 7.13K $ 7.13K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 7.13K$ 7.13K $ 7.13K Циркулиращо предлагане 999.82M 999.82M 999.82M Общо предлагане 999,822,842.746435 999,822,842.746435 999,822,842.746435

Текущата пазарна капитализация на LizardAi е $ 7.13K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на LIZAI е 999.82M, като общото предлагане е 999822842.746435. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 7.13K.