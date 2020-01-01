Токеномика на Living the Dream (LTD) Открийте ключова информация за Living the Dream (LTD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Living the Dream (LTD) Living the Dream ($LTD) is a cutting-edge decentralized advertising platform that aims to seamlessly connect Web2 and Web3 ecosystems, offering a unique blend of traditional and blockchain-based ad management. The platform provides robust, precise ad management tools that cater to both centralized and decentralized environments. Through community-driven governance, Living the Dream empowers its users to actively participate in decision-making processes, ensuring that the platform evolves in line with the needs and desires of its community. Additionally, its deep integration with the Shib Dream community strengthens its foundation, fostering collaboration and innovation within the ecosystem. By enabling smooth ad operations across various networks, Living the Dream is poised to revolutionize the way advertising is conducted in both Web2 and Web3 spaces. Официален уебсайт: https://www.ltdtoken.com/ Купете LTD сега!

Токеномика и анализ на цената за Living the Dream (LTD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Living the Dream (LTD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 199.35K $ 199.35K $ 199.35K Общо предлагане: $ 330.19B $ 330.19B $ 330.19B Циркулиращо предлагане: $ 175.62B $ 175.62B $ 175.62B FDV (оценка при пълна реализация): $ 374.79K $ 374.79K $ 374.79K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Living the Dream (LTD)

Токеномика на Living the Dream (LTD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Living the Dream (LTD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LTD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LTD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LTD, разгледайте цената в реално време на токените LTD!

Прогноза за цената за LTD Искате ли да знаете какъв път може да поеме LTD? Нашата страница за прогноза за цената LTD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LTD сега!

