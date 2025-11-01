Информация за цената за Live Ai (LAU) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 1.32$ 1.32 $ 1.32 Най-ниска цена $ 0.03125867$ 0.03125867 $ 0.03125867 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) -11.46% Промяна на цената (7д) -11.46%

Цената в реално време за Live Ai (LAU) е$0.03131108. През последните 24 часа LAU се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на LAU е $ 1.32, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.03125867.

Що се отнася до краткосрочното представяне, LAU има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и -11.46% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Live Ai (LAU)

Пазарна капитализация $ 31.31K$ 31.31K $ 31.31K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 31.31K$ 31.31K $ 31.31K Циркулиращо предлагане 1.00M 1.00M 1.00M Общо предлагане 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Live Ai е $ 31.31K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на LAU е 1.00M, като общото предлагане е 1000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 31.31K.