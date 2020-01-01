Токеномика на Little Ugly Duck (LUD)
Little Ugly Duck was launched as charity Token initially but the overwhelming support we received we made us rethink the plans and decided to make a utility for the token, Little Ugly Duck token would be used for studying online at Victoria IELTS College which is one of the most prestigious language institute in South Asia, Victoria IELTS College is a platinum Plus partner with British Council and has been the highest contributor at British Council for three years running. The C.E.O if Victoria is Mr. Naveed Niazi and he is the C.E.O at Little Ugly Duck as well.
We plan to develop an App through which all holders would be able to access all cryptos out there the likes if Dex.guru and Poocoin.App, We plan to develop a LUD wallet followed by a LUD exchange. While we have decided to expand the scope and utility of the token, we still plan to donate a set amount through community driven polls to Charites across the globe, The beneficiaries would be decided by the community through polls conducted on Twitter, Telegram and Facebook.
NFT markets, Staking's and LUD swap is also a part of the given Road map, The team is actively pursuing excellence and are proud to announce that things are going according to the outlined Road map.
Токеномика и анализ на цената за Little Ugly Duck (LUD)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Little Ugly Duck (LUD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Little Ugly Duck (LUD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Little Ugly Duck (LUD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой LUD токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой LUD токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на LUD, разгледайте цената в реално време на токените LUD!
Прогноза за цената за LUD
Искате ли да знаете какъв път може да поеме LUD? Нашата страница за прогноза за цената LUD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
