Информация за Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) Little Angry Bunny V2 is committed to provide a decentralized transaction network under Binance Smart Chain (BEP-20).There is no main owner of the LAB v2 token. It is purely community driven Token. Little Angry Bunny V2 tokenomics is 4 % burn and 7 % redistribution to Holders on each transaction. We are the token with multiple use cases which we are going to implement in near future. Официален уебсайт: https://labv2-revival.netlify.app/ Купете LAB-V2 сега!

Токеномика и анализ на цената за Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Little Angry Bunny v2 (LAB-V2), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 92.63K Общо предлагане: $ 843,500,000,000.00T Циркулиращо предлагане: $ 450,725,623,019.61T FDV (оценка при пълна реализация): $ 173.35K Рекорд за всички времена: $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0 Текуща цена: $ 0.0

Токеномика на Little Angry Bunny v2 (LAB-V2): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LAB-V2 токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LAB-V2 токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LAB-V2, разгледайте цената в реално време на токените LAB-V2!

Прогноза за цената за LAB-V2 Искате ли да знаете какъв път може да поеме LAB-V2? Нашата страница за прогноза за цената LAB-V2 съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

