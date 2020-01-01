Токеномика на Little Angry Bunny v2 (LAB-V2)

Открийте ключова информация за Little Angry Bunny v2 (LAB-V2), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
Информация за Little Angry Bunny v2 (LAB-V2)

Little Angry Bunny V2 is committed to provide a decentralized transaction network under Binance Smart Chain (BEP-20).There is no main owner of the LAB v2 token. It is purely community driven Token.

Little Angry Bunny V2 tokenomics is 4 % burn and 7 % redistribution to Holders on each transaction.

We are the token with multiple use cases which we are going to implement in near future.

Официален уебсайт:
https://labv2-revival.netlify.app/

Токеномика и анализ на цената за Little Angry Bunny v2 (LAB-V2)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Little Angry Bunny v2 (LAB-V2), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Пазарна капитализация:
$ 92.63K
$ 92.63K
Общо предлагане:
$ 843,500,000,000.00T
$ 843,500,000,000.00T
Циркулиращо предлагане:
$ 450,725,623,019.61T
$ 450,725,623,019.61T
FDV (оценка при пълна реализация):
$ 173.35K
$ 173.35K
Рекорд за всички времена:
$ 0
$ 0
Най-ниска стойност за целия период:
$ 0.0
$ 0.0
Текуща цена:
$ 0.0
$ 0.0

Токеномика на Little Angry Bunny v2 (LAB-V2): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой LAB-V2 токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой LAB-V2 токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на LAB-V2, разгледайте цената в реално време на токените LAB-V2!

Прогноза за цената за LAB-V2

Искате ли да знаете какъв път може да поеме LAB-V2? Нашата страница за прогноза за цената LAB-V2 съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

Отказ от отговорност

Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.