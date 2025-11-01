Lithium Finance цена (LITH)
-0.51%
-2.06%
+25.46%
+25.46%
Цената в реално време за Lithium Finance (LITH) е$0.00000843. През последните 24 часа LITH се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000828 до най-висока стойност $ 0.00000871, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на LITH е $ 0.070537, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000182.
Що се отнася до краткосрочното представяне, LITH има промяна от -0.51% за последния час, -2.06% за 24 часа и +25.46% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.
Текущата пазарна капитализация на Lithium Finance е $ 76.54K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на LITH е 9.08B, като общото предлагане е 10000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 84.32K.
През днешния ден промяната в цената на Lithium Finance към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Lithium Finance към USD беше $ +0.0000030871.
През последните 60 дни промяната в цената на Lithium Finance към USD беше $ +0.0000004239.
През последните 90 дни промяната в цената на Lithium Finance към USD беше $ +0.000000237247970594866.
|Период
|Промяна (USD)
|Промяна (%)
|Днес
|$ 0
|-2.06%
|30 дни
|$ +0.0000030871
|+36.62%
|60 дни
|$ +0.0000004239
|+5.03%
|90 дни
|$ +0.000000237247970594866
|+2.90%
Lithium Finance is the first decentralized data oracle solution that uses collective intelligence to regularly price illiquid assets that are currently difficult to value.
Lithium combines pricing oracles together with economic incentives to ensure honest information is rewarded and malicious information is punished. The result is accurate, frequent pricing information of virtually all hard to value assets: pre-IPO stocks, private equity, and other illiquid assets. Our native token LITH will be used as a reward mechanism for data queries and answers, it can also be used for staking to signify confidence on the correctness of answers and earn additional rewards.
Making use of algorithms based on years of academic research by Harvard University and other leading institutions, Lithium will be the final piece of the puzzle needed to close the gaps between Trad-Fi and DeFi. By pricing the unpriced with crowdsourcing, it will provide highly accurate asset valuation information to DeFi protocols, traders and investment bankers that benefit the entire financial market.
|Време (UTC+8)
|Тип
|Информация
|10-31 05:09:00
|Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
|10-31 01:38:24
|Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
|10-30 11:46:23
|Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
|10-30 07:20:09
|Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
|10-28 21:35:49
|Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
|10-28 14:23:33
|Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%
