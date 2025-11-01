БорсаDEX+
Цената в реално време на Lithium Finance днес е 0.00000843 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за LITH към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на LITH в MEXC сега.Цената в реално време на Lithium Finance днес е 0.00000843 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за LITH към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на LITH в MEXC сега.

Lithium Finance (LITH) Ценова графика на живо
Информация за цената за Lithium Finance (LITH) (USD)

Цената в реално време за Lithium Finance (LITH) е$0.00000843. През последните 24 часа LITH се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000828 до най-висока стойност $ 0.00000871, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на LITH е $ 0.070537, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000182.

Що се отнася до краткосрочното представяне, LITH има промяна от -0.51% за последния час, -2.06% за 24 часа и +25.46% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Lithium Finance (LITH)

Текущата пазарна капитализация на Lithium Finance е $ 76.54K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на LITH е 9.08B, като общото предлагане е 10000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 84.32K.

История на цените за Lithium Finance (LITH) USD

През днешния ден промяната в цената на Lithium Finance към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Lithium Finance към USD беше $ +0.0000030871.
През последните 60 дни промяната в цената на Lithium Finance към USD беше $ +0.0000004239.
През последните 90 дни промяната в цената на Lithium Finance към USD беше $ +0.000000237247970594866.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0-2.06%
30 дни$ +0.0000030871+36.62%
60 дни$ +0.0000004239+5.03%
90 дни$ +0.000000237247970594866+2.90%

Какво е Lithium Finance (LITH)

Lithium Finance is the first decentralized data oracle solution that uses collective intelligence to regularly price illiquid assets that are currently difficult to value.

Lithium combines pricing oracles together with economic incentives to ensure honest information is rewarded and malicious information is punished. The result is accurate, frequent pricing information of virtually all hard to value assets: pre-IPO stocks, private equity, and other illiquid assets. Our native token LITH will be used as a reward mechanism for data queries and answers, it can also be used for staking to signify confidence on the correctness of answers and earn additional rewards.

Making use of algorithms based on years of academic research by Harvard University and other leading institutions, Lithium will be the final piece of the puzzle needed to close the gaps between Trad-Fi and DeFi. By pricing the unpriced with crowdsourcing, it will provide highly accurate asset valuation information to DeFi protocols, traders and investment bankers that benefit the entire financial market.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за Lithium Finance (USD)

Колко ще струва Lithium Finance (LITH) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Lithium Finance (LITH) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Lithium Finance.

Проверете прогнозата за цената за Lithium Finance сега!

LITH към местни валути

Токеномика на Lithium Finance (LITH)

Разбирането на токеномиката на Lithium Finance (LITH) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените LITH сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Lithium Finance (LITH)

Колко струва Lithium Finance (LITH) днес?
Цената в реално време на LITH в USD е 0.00000843 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на LITH към USD?
Текущата цена на LITH към USD е $ 0.00000843. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Lithium Finance?
Пазарната капитализация за LITH е $ 76.54K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на LITH?
Циркулиращото предлагане на LITH е 9.08B USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на LITH?
LITH постигна ATH цена от 0.070537 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на LITH?
LITH достигна ATL цена от 0.00000182 USD.
Какъв е обемът на търговията на LITH?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за LITH е -- USD.
Ще се повиши ли LITH тази година?
LITH може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за LITH за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Lithium Finance (LITH)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

