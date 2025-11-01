Информация за цената за Lithium Finance (LITH) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00000828 $ 0.00000828 $ 0.00000828 24-часов нисък $ 0.00000871 $ 0.00000871 $ 0.00000871 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00000828$ 0.00000828 $ 0.00000828 24-часов висок $ 0.00000871$ 0.00000871 $ 0.00000871 Рекорд за всички времена $ 0.070537$ 0.070537 $ 0.070537 Най-ниска цена $ 0.00000182$ 0.00000182 $ 0.00000182 Промяна на цената (1ч) -0.51% Промяна на цената (1д) -2.06% Промяна на цената (7д) +25.46% Промяна на цената (7д) +25.46%

Цената в реално време за Lithium Finance (LITH) е$0.00000843. През последните 24 часа LITH се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000828 до най-висока стойност $ 0.00000871, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на LITH е $ 0.070537, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000182.

Що се отнася до краткосрочното представяне, LITH има промяна от -0.51% за последния час, -2.06% за 24 часа и +25.46% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Lithium Finance (LITH)

Пазарна капитализация $ 76.54K$ 76.54K $ 76.54K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 84.32K$ 84.32K $ 84.32K Циркулиращо предлагане 9.08B 9.08B 9.08B Общо предлагане 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Lithium Finance е $ 76.54K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на LITH е 9.08B, като общото предлагане е 10000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 84.32K.