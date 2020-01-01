Токеномика на Lither Coin (LTH)
Информация за Lither Coin (LTH)
In the ever-evolving landscape of blockchain technology, Lither Blockchain emerges as a groundbreaking platform, uniquely positioned at the intersection of GameFi, DeFi, and the integration of Real World Assets (RWA). With a keen focus on revolutionizing how digital and physical assets interact within decentralized environments, Lither Blockchain is setting new standards for security, efficiency, and user engagement. At its core, Lither Blockchain aims to harness the power of blockchain technology to create a more inclusive, accessible, and diversified financial ecosystem. By leveraging the unique characteristics of GameFi, DeFi, and RWAs, Lither Blockchain is not just a platform but a comprehensive ecosystem that facilitates the seamless convergence of gaming, finance, and real-world assets.
Токеномика и анализ на цената за Lither Coin (LTH)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Lither Coin (LTH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Lither Coin (LTH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Lither Coin (LTH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой LTH токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой LTH токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на LTH, разгледайте цената в реално време на токените LTH!
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.