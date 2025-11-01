Информация за цената за LITERALLY NOTHING (NOTHING) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00007549$ 0.00007549 $ 0.00007549 Най-ниска цена $ 0.00000753$ 0.00000753 $ 0.00000753 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) -0.97% Промяна на цената (7д) -0.97%

Цената в реално време за LITERALLY NOTHING (NOTHING) е$0.00000807. През последните 24 часа NOTHING се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на NOTHING е $ 0.00007549, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000753.

Що се отнася до краткосрочното представяне, NOTHING има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и -0.97% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за LITERALLY NOTHING (NOTHING)

Пазарна капитализация $ 8.06K$ 8.06K $ 8.06K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 8.06K$ 8.06K $ 8.06K Циркулиращо предлагане 999.04M 999.04M 999.04M Общо предлагане 999,043,209.544365 999,043,209.544365 999,043,209.544365

Текущата пазарна капитализация на LITERALLY NOTHING е $ 8.06K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на NOTHING е 999.04M, като общото предлагане е 999043209.544365. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 8.06K.