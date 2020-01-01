Токеномика на Lista USD (LISUSD) Открийте ключова информация за Lista USD (LISUSD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Lista USD (LISUSD) Developed on the BNB Chain, Helio Protocol is an open-source liquidity protocol for borrowing and earning yield on HAY, which is a “destablecoin” Destablecoin a new asset class that is over-collateralized with liquid staked assets. In other words, HAY is an over-collateralized destablecoin, where 1 HAY is always redeemable at $1 of cryptocurrency, and over-collateralized by BNB. Users can mint and borrow HAY by providing BNB as collateral, which can then be used to stake for yield, liquidity mining and as a means to transfer value. Following the launch of our governance token, HELIO, Helio Protocol will operate as a DAO, where the community will govern the protocol’s treasury, revenue pool and future direction. Официален уебсайт: https://helio.money/ Бяла книга: https://helio.money/static/whitepaper.pdf Купете LISUSD сега!

Токеномика и анализ на цената за Lista USD (LISUSD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Lista USD (LISUSD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 37.59M $ 37.59M $ 37.59M Общо предлагане: $ 38.62M $ 38.62M $ 38.62M Циркулиращо предлагане: $ 37.60M $ 37.60M $ 37.60M FDV (оценка при пълна реализация): $ 38.61M $ 38.61M $ 38.61M Рекорд за всички времена: $ 2.0 $ 2.0 $ 2.0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.208609 $ 0.208609 $ 0.208609 Текуща цена: $ 0.999658 $ 0.999658 $ 0.999658 Научете повече за цената на Lista USD (LISUSD)

Токеномика на Lista USD (LISUSD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Lista USD (LISUSD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LISUSD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LISUSD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LISUSD, разгледайте цената в реално време на токените LISUSD!

Прогноза за цената за LISUSD Искате ли да знаете какъв път може да поеме LISUSD? Нашата страница за прогноза за цената LISUSD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LISUSD сега!

