Lisk is a Layer 2 blockchain dedicated to bringing Web3 adoption in emerging markets back to Ethereum. Offering some of the lowest transaction fees in the industry, Lisk is the ecosystem of choice for users and developers in cost-sensitive regions. By leveraging efficient, scalable, and innovative Layer 2 technology, Lisk enables real-world applications in emerging markets to operate efficiently on Ethereum for the first time. Lisk's founder-focused approach provides a comprehensive ecosystem of builder programs, tools, seed liquidity, and knowledge bases to support local Web3 projects from inception to success. As a long-standing Web3 infrastructure project, Lisk has been democratizing blockchain accessibility for developers and end-users globally since 2016. As a member of the Optimism Superchain, Lisk plays a pivotal role in building the industry's first truly interoperable supernetwork alongside Base, Optimism, Mode, and Worldchain. Официален уебсайт: https://lisk.com

Токеномика и анализ на цената за Lisk (LSK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Lisk (LSK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 83.97M $ 83.97M $ 83.97M Общо предлагане: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Циркулиращо предлагане: $ 200.20M $ 200.20M $ 200.20M FDV (оценка при пълна реализация): $ 167.77M $ 167.77M $ 167.77M Рекорд за всички времена: $ 34.92 $ 34.92 $ 34.92 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.101672 $ 0.101672 $ 0.101672 Текуща цена: $ 0.419063 $ 0.419063 $ 0.419063 Научете повече за цената на Lisk (LSK)

Токеномика на Lisk (LSK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Lisk (LSK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LSK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LSK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LSK, разгледайте цената в реално време на токените LSK!

