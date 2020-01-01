Токеномика на Liqwid Finance (LQ) Открийте ключова информация за Liqwid Finance (LQ), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Liqwid Finance (LQ) Liqwid is an algorithmic and non-custodial liquidity protocol for earning interest on supplied assets and borrowing Cardano native assets. Users of the protocol can interact with money markets implemented as a set of pooled liquidity smart contracts. Users supply assets (a lender) when they call the market contract's mint function and borrow against their supplied assets as collateral (a borrower) when they call the borrow contract. The Liqwid DAO Token LQ unlocks voting power for protocol users to participate in the protocol's decentralized governance and when staked is used as a reserve asset generating two layers of yield for LQ stakers (liquidation profit and percent of total revenue). Официален уебсайт: https://www.liqwid.finance/ Бяла книга: https://drive.google.com/file/d/1-UDRdjcN8sWtsir0gwcb7KMTvQOFbtII/view Купете LQ сега!

Токеномика и анализ на цената за Liqwid Finance (LQ) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Liqwid Finance (LQ), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 61.01M $ 61.01M $ 61.01M Общо предлагане: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Циркулиращо предлагане: $ 20.21M $ 20.21M $ 20.21M FDV (оценка при пълна реализация): $ 63.39M $ 63.39M $ 63.39M Рекорд за всички времена: $ 125.74 $ 125.74 $ 125.74 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 3.02 $ 3.02 $ 3.02 Научете повече за цената на Liqwid Finance (LQ)

Токеномика на Liqwid Finance (LQ): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Liqwid Finance (LQ) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LQ токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LQ токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LQ, разгледайте цената в реално време на токените LQ!

Прогноза за цената за LQ Искате ли да знаете какъв път може да поеме LQ? Нашата страница за прогноза за цената LQ съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LQ сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!