Токеномика на Liquor (LIQ) Открийте ключова информация за Liquor (LIQ), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Liquor (LIQ) Welcome to Liquor, the memecoin that's here to bring the party to the Sui! The concept behind Liquor is simple –A liquor is like water with a fun twist, but can bring huge liquidity to the ecosystem as people love it! Our goal is to bring more fun and build meme culture to Sui. About Liquor Liquor has been living in the crypto space since 2019, with its primary residence in Solana. The attention shifted to Sui after Suibasecamp in Paris where many people believe that Sui has the potential to become the next Solana. I share that belief. Why Liquor? Because we're not just another coin; we're a movement. We're blending the best of meme culture with the incredible power of Sui. It's time to leave the old, boring chains behind and dive into a world where your investments are as entertaining as your favorite memes. Официален уебсайт: https://www.beliquoronsui.com/ Купете LIQ сега!

Токеномика и анализ на цената за Liquor (LIQ) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Liquor (LIQ), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 90.11K $ 90.11K $ 90.11K Общо предлагане: $ 69.70B $ 69.70B $ 69.70B Циркулиращо предлагане: $ 69.70B $ 69.70B $ 69.70B FDV (оценка при пълна реализация): $ 90.11K $ 90.11K $ 90.11K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Liquor (LIQ)

Токеномика на Liquor (LIQ): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Liquor (LIQ) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LIQ токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LIQ токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LIQ, разгледайте цената в реално време на токените LIQ!

Прогноза за цената за LIQ Искате ли да знаете какъв път може да поеме LIQ? Нашата страница за прогноза за цената LIQ съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LIQ сега!

