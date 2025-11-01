Информация за цената за LiquiHub (LIQUI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.236031$ 0.236031 $ 0.236031 Най-ниска цена $ 0.00856599$ 0.00856599 $ 0.00856599 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) 0.00% Промяна на цената (7д) 0.00%

Цената в реално време за LiquiHub (LIQUI) е$0.00905129. През последните 24 часа LIQUI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на LIQUI е $ 0.236031, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00856599.

Що се отнася до краткосрочното представяне, LIQUI има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и 0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за LiquiHub (LIQUI)

Пазарна капитализация $ 8.18K$ 8.18K $ 8.18K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 9.05K$ 9.05K $ 9.05K Циркулиращо предлагане 903.50K 903.50K 903.50K Общо предлагане 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на LiquiHub е $ 8.18K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на LIQUI е 903.50K, като общото предлагане е 1000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 9.05K.