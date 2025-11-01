Информация за цената за Liquidy (LQDY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.114184 $ 0.114184 $ 0.114184 24-часов нисък $ 0.121362 $ 0.121362 $ 0.121362 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.114184$ 0.114184 $ 0.114184 24-часов висок $ 0.121362$ 0.121362 $ 0.121362 Рекорд за всички времена $ 0.167274$ 0.167274 $ 0.167274 Най-ниска цена $ 0.114184$ 0.114184 $ 0.114184 Промяна на цената (1ч) +0.09% Промяна на цената (1д) -5.32% Промяна на цената (7д) -8.81% Промяна на цената (7д) -8.81%

Цената в реално време за Liquidy (LQDY) е$0.114403. През последните 24 часа LQDY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.114184 до най-висока стойност $ 0.121362, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на LQDY е $ 0.167274, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.114184.

Що се отнася до краткосрочното представяне, LQDY има промяна от +0.09% за последния час, -5.32% за 24 часа и -8.81% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Liquidy (LQDY)

Пазарна капитализация $ 745.21K$ 745.21K $ 745.21K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 11.45M$ 11.45M $ 11.45M Циркулиращо предлагане 6.51M 6.51M 6.51M Общо предлагане 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Liquidy е $ 745.21K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на LQDY е 6.51M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 11.45M.