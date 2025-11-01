БорсаDEX+
Цената в реално време на Liquidy днес е 0.114403 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за LQDY към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на LQDY в MEXC сега.

Повече за LQDY

LQDYценова информация

Какво представлява LQDY

Официален уебсайт на LQDY

Токеномика на LQDY

LQDY ценова прогноза

Liquidy Лого

Liquidy цена (LQDY)

Не се намира в списъка

1 LQDY към USD - цена в реално време:

$0.114403
$0.114403$0.114403
-5.30%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Liquidy (LQDY) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:42:09 (UTC+8)

Информация за цената за Liquidy (LQDY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.114184
$ 0.114184$ 0.114184
24-часов нисък
$ 0.121362
$ 0.121362$ 0.121362
24-часов висок

$ 0.114184
$ 0.114184$ 0.114184

$ 0.121362
$ 0.121362$ 0.121362

$ 0.167274
$ 0.167274$ 0.167274

$ 0.114184
$ 0.114184$ 0.114184

+0.09%

-5.32%

-8.81%

-8.81%

Цената в реално време за Liquidy (LQDY) е$0.114403. През последните 24 часа LQDY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.114184 до най-висока стойност $ 0.121362, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на LQDY е $ 0.167274, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.114184.

Що се отнася до краткосрочното представяне, LQDY има промяна от +0.09% за последния час, -5.32% за 24 часа и -8.81% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Liquidy (LQDY)

$ 745.21K
$ 745.21K$ 745.21K

--
----

$ 11.45M
$ 11.45M$ 11.45M

6.51M
6.51M 6.51M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Liquidy е $ 745.21K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на LQDY е 6.51M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 11.45M.

История на цените за Liquidy (LQDY) USD

През днешния ден промяната в цената на Liquidy към USD беше $ -0.006429367027871.
През последните 30 дни промяната в цената на Liquidy към USD беше $ -0.0246031202.
През последните 60 дни промяната в цената на Liquidy към USD беше $ -0.0342484142.
През последните 90 дни промяната в цената на Liquidy към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.006429367027871-5.32%
30 дни$ -0.0246031202-21.50%
60 дни$ -0.0342484142-29.93%
90 дни$ 0--

Какво е Liquidy (LQDY)

Liquidy is a Decentralized Autonomous Organization (DAO) on Rujira that operates products and services for decentralized finance. The Liquidy DAO actively manages a treasury of digital assets, including BTC and ETH, which are used productively to generate revenue by market making, lending, staking, and more. These treasury operations are complemented by the Liquidy Swap Router: a parallel optimized multi-hop swap router for Rujira, which improves user experience and earns revenue from swap fees.

All aspects of the DAO, treasury, and revenue streams are exclusively owned and governed by LQDY token stakers. The fundamental value of LQDY is derived from its Treasury (NAV) and Net Income. Transparency is at the heart of the DAO, with real-time financial reporting and treasury operations orchestrated by onchain governance.

Liquidy is community-owned and has been operating since April 2023.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Liquidy (LQDY) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Liquidy (USD)

Колко ще струва Liquidy (LQDY) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Liquidy (LQDY) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Liquidy.

Проверете прогнозата за цената за Liquidy сега!

LQDY към местни валути

Токеномика на Liquidy (LQDY)

Разбирането на токеномиката на Liquidy (LQDY) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените LQDY сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Liquidy (LQDY)

Колко струва Liquidy (LQDY) днес?
Цената в реално време на LQDY в USD е 0.114403 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на LQDY към USD?
Текущата цена на LQDY към USD е $ 0.114403. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Liquidy?
Пазарната капитализация за LQDY е $ 745.21K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на LQDY?
Циркулиращото предлагане на LQDY е 6.51M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на LQDY?
LQDY постигна ATH цена от 0.167274 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на LQDY?
LQDY достигна ATL цена от 0.114184 USD.
Какъв е обемът на търговията на LQDY?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за LQDY е -- USD.
Ще се повиши ли LQDY тази година?
LQDY може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за LQDY за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:42:09 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Liquidy (LQDY)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

