Информация за цената за Liquid Staked SOL (LSSOL) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 182.73 $ 182.73 $ 182.73 24-часов нисък $ 192.33 $ 192.33 $ 192.33 24-часов висок 24-часов нисък $ 182.73$ 182.73 $ 182.73 24-часов висок $ 192.33$ 192.33 $ 192.33 Рекорд за всички времена $ 384.79$ 384.79 $ 384.79 Най-ниска цена $ 176.2$ 176.2 $ 176.2 Промяна на цената (1ч) -0.06% Промяна на цената (1д) +1.45% Промяна на цената (7д) -2.27% Промяна на цената (7д) -2.27%

Цената в реално време за Liquid Staked SOL (LSSOL) е$188.83. През последните 24 часа LSSOL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 182.73 до най-висока стойност $ 192.33, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на LSSOL е $ 384.79, а най-ниската цена за всички времена е $ 176.2.

Що се отнася до краткосрочното представяне, LSSOL има промяна от -0.06% за последния час, +1.45% за 24 часа и -2.27% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Liquid Staked SOL (LSSOL)

Пазарна капитализация $ 2.18M$ 2.18M $ 2.18M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 2.18M$ 2.18M $ 2.18M Циркулиращо предлагане 11.53K 11.53K 11.53K Общо предлагане 11,530.461654995 11,530.461654995 11,530.461654995

Текущата пазарна капитализация на Liquid Staked SOL е $ 2.18M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на LSSOL е 11.53K, като общото предлагане е 11530.461654995. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.18M.