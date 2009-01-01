Токеномика на Liquid Staked ETH (LSETH) Открийте ключова информация за Liquid Staked ETH (LSETH), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Liquid Staked ETH (LSETH) Liquid Collective is the secure liquid staking standard: a protocol with multi-chain capabilities, built and run by a collective of leading web3 teams. Developed in collaboration with a diverse group of industry leaders, Liquid Collective is designed to meet the need for an enterprise-grade decentralized liquid staking standard that can be widely adopted, increasing liquidity and composability for the web3 economy. Liquid Staked ETH (LsETH) is the receipt token programmatically generated when users stake ETH through the Liquid Collective protocol. LsETH follows the ERC-20 cToken model, enabling users to control their network reward flow. Официален уебсайт: https://liquidcollective.io/

Токеномика и анализ на цената за Liquid Staked ETH (LSETH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Liquid Staked ETH (LSETH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.41B $ 1.41B $ 1.41B Общо предлагане: $ 337.05K $ 337.05K $ 337.05K Циркулиращо предлагане: $ 337.05K $ 337.05K $ 337.05K FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.41B $ 1.41B $ 1.41B Рекорд за всички времена: $ 4,332.67 $ 4,332.67 $ 4,332.67 Най-ниска стойност за целия период: $ 1,384.61 $ 1,384.61 $ 1,384.61 Текуща цена: $ 4,179.85 $ 4,179.85 $ 4,179.85 Научете повече за цената на Liquid Staked ETH (LSETH)

Токеномика на Liquid Staked ETH (LSETH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Liquid Staked ETH (LSETH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LSETH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LSETH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Прогноза за цената за LSETH Искате ли да знаете какъв път може да поеме LSETH? Нашата страница за прогноза за цената LSETH съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

