Информация за цената за Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 42.6 24-часов нисък $ 46.33 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 58.94 Най-ниска цена $ 28.4 Промяна на цената (1ч) -0.69% Промяна на цената (1д) -1.40% Промяна на цената (7д) +10.18%

Цената в реално време за Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) е$42.98. През последните 24 часа LIQUIDHYPE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 42.6 до най-висока стойност $ 46.33, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на LIQUIDHYPE е $ 58.94, а най-ниската цена за всички времена е $ 28.4.

Що се отнася до краткосрочното представяне, LIQUIDHYPE има промяна от -0.69% за последния час, -1.40% за 24 часа и +10.18% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE)

Пазарна капитализация $ 42.66M Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 42.66M Циркулиращо предлагане 992.37K Общо предлагане 992,374.168737702

Текущата пазарна капитализация на Liquid HYPE Yield е $ 42.66M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на LIQUIDHYPE е 992.37K, като общото предлагане е 992374.168737702. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 42.66M.