Токеномика на Liquid BGT (LBGT) Открийте ключова информация за Liquid BGT (LBGT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Liquid BGT (LBGT) BeraPaw is a novel liquid wrapper protocol built atop Berachain’s Proof of Liquidity (PoL) consensus mechanism. It simplifies and automates PoL interactions for participants, enabling them to unlock the full potential of Berachain’s governance token, BGT, in a decentralized and user-friendly manner. At its core, BeraPaw transforms Berachain’s native yield-bearing token, BGT, into a more versatile and liquid asset called Liquid BGT (LBGT). Официален уебсайт: https://berapaw.com Бяла книга: http://docs.berapaw.com/ Купете LBGT сега!

Токеномика и анализ на цената за Liquid BGT (LBGT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Liquid BGT (LBGT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.35M $ 2.35M $ 2.35M Общо предлагане: $ 1.23M $ 1.23M $ 1.23M Циркулиращо предлагане: $ 1.23M $ 1.23M $ 1.23M FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.35M $ 2.35M $ 2.35M Рекорд за всички времена: $ 20.63 $ 20.63 $ 20.63 Най-ниска стойност за целия период: $ 1.59 $ 1.59 $ 1.59 Текуща цена: $ 1.91 $ 1.91 $ 1.91 Научете повече за цената на Liquid BGT (LBGT)

Токеномика на Liquid BGT (LBGT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Liquid BGT (LBGT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LBGT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LBGT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LBGT, разгледайте цената в реално време на токените LBGT!

Прогноза за цената за LBGT Искате ли да знаете какъв път може да поеме LBGT? Нашата страница за прогноза за цената LBGT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LBGT сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!