Информация за цената за Liquid AI (LIQAI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: 24-часов нисък $ 0.00019329 24-часов висок $ 0.00019615 Рекорд за всички времена $ 0.04366742 Най-ниска цена $ 0.00015401 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) +0.19% Промяна на цената (7д) +1.35%

Цената в реално време за Liquid AI (LIQAI) е$0.00019487. През последните 24 часа LIQAI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00019329 до най-висока стойност $ 0.00019615, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на LIQAI е $ 0.04366742, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00015401.

Що се отнася до краткосрочното представяне, LIQAI има промяна от -- за последния час, +0.19% за 24 часа и +1.35% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Liquid AI (LIQAI)

Пазарна капитализация $ 16.39K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 19.49K Циркулиращо предлагане 84.12M Общо предлагане 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Liquid AI е $ 16.39K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на LIQAI е 84.12M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 19.49K.