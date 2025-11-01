Информация за цената за Liquid Agent (LIQUID) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00623245 $ 0.00623245 $ 0.00623245 24-часов нисък $ 0.00684808 $ 0.00684808 $ 0.00684808 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00623245$ 0.00623245 $ 0.00623245 24-часов висок $ 0.00684808$ 0.00684808 $ 0.00684808 Рекорд за всички времена $ 0.145824$ 0.145824 $ 0.145824 Най-ниска цена $ 0.00623245$ 0.00623245 $ 0.00623245 Промяна на цената (1ч) +0.73% Промяна на цената (1д) +1.66% Промяна на цената (7д) -23.30% Промяна на цената (7д) -23.30%

Цената в реално време за Liquid Agent (LIQUID) е$0.00643317. През последните 24 часа LIQUID се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00623245 до най-висока стойност $ 0.00684808, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на LIQUID е $ 0.145824, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00623245.

Що се отнася до краткосрочното представяне, LIQUID има промяна от +0.73% за последния час, +1.66% за 24 часа и -23.30% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Liquid Agent (LIQUID)

Пазарна капитализация $ 297.97K$ 297.97K $ 297.97K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 643.86K$ 643.86K $ 643.86K Циркулиращо предлагане 46.28M 46.28M 46.28M Общо предлагане 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Liquid Agent е $ 297.97K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на LIQUID е 46.28M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 643.86K.