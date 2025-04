Какво е Linq (LINQ)

Empowering a Hybrid Future: Building a Connected Tomorrow. At LINQ, we are proud to introduce an all-encompassing ecosystem that revolutionizes the way you interact, engage, and transact in the decentralized world. We are meticulously developing a seamless utility platform that encompasses a variety of experiences, within the defi, and social media industries. all designed to provide you with an unparalleled experience. Founded in 2023 by three visionary minds – At LINQ GROUP, we believe that the future of technology lies in the power of collaboration and decentralization. Our platform harnesses the potential of blockchain and cryptocurrency to create a seamless and secure ecosystem where users can build meaningful connections, engage in dynamic communities, and explore endless opportunities.

