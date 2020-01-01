Токеномика на Linpuss (LPUSS) Открийте ключова информация за Linpuss (LPUSS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Linpuss (LPUSS) Linpuss is a memecoin on the L2, Linea. The name comes from the word Linea, hence Lin, and Puss represents the cat. The project aims to establish itself, and already has, as the biggest cat memecoin on the Linea L2. Linpuss is growing a loyal community of holders and has an NFT collection plans as well as DAO mechanics for NFT and token holders. The project is transparent with members to drive growth in direction of the community's vision. The strong relationship with Linea team, DEXs and contacts with CEXs will make for a smooth and healthy growth over the next months. Официален уебсайт: https://linpuss.xyz/ Купете LPUSS сега!

Токеномика и анализ на цената за Linpuss (LPUSS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Linpuss (LPUSS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 624.60K $ 624.60K $ 624.60K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 624.60K $ 624.60K $ 624.60K Рекорд за всички времена: $ 0.00210803 $ 0.00210803 $ 0.00210803 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00062498 $ 0.00062498 $ 0.00062498 Научете повече за цената на Linpuss (LPUSS)

Токеномика на Linpuss (LPUSS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Linpuss (LPUSS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LPUSS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LPUSS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LPUSS, разгледайте цената в реално време на токените LPUSS!

Прогноза за цената за LPUSS Искате ли да знаете какъв път може да поеме LPUSS? Нашата страница за прогноза за цената LPUSS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LPUSS сега!

