Информация за цената за Linos AI (LNS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 24-часов нисък $ 0 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0 Най-ниска цена $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.24% Промяна на цената (1д) -4.97% Промяна на цената (7д) -8.07%

Цената в реално време за Linos AI (LNS) е--. През последните 24 часа LNS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на LNS е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Пазарна информация за Linos AI (LNS)

Пазарна капитализация $ 40.15K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 40.15K Циркулиращо предлагане 934.65M Общо предлагане 934,653,578.088972

Текущата пазарна капитализация на Linos AI е $ 40.15K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на LNS е 934.65M, като общото предлагане е 934653578.088972. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 40.15K.