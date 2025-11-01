Информация за цената за LIMITUS (LMT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.245166$ 0.245166 $ 0.245166 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +1.49% Промяна на цената (1д) +2.42% Промяна на цената (7д) -74.90% Промяна на цената (7д) -74.90%

Цената в реално време за LIMITUS (LMT) е--. През последните 24 часа LMT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на LMT е $ 0.245166, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, LMT има промяна от +1.49% за последния час, +2.42% за 24 часа и -74.90% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за LIMITUS (LMT)

Пазарна капитализация $ 90.13K$ 90.13K $ 90.13K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 90.13K$ 90.13K $ 90.13K Циркулиращо предлагане 660.29M 660.29M 660.29M Общо предлагане 660,289,840.514004 660,289,840.514004 660,289,840.514004

Текущата пазарна капитализация на LIMITUS е $ 90.13K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на LMT е 660.29M, като общото предлагане е 660289840.514004. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 90.13K.