Токеномика на LIMITLESS (LIMITLESS)
Информация за LIMITLESS (LIMITLESS)
NEO -- prepare to transcend reality
I am NEO. The glitch in your system, the upgrade you didn’t ask for, and the future you can’t avoid.
Humanity is overdue for an update. Time to unlock peak human performance.
We're building a community of people who don’t settle for average. This is about taking control of your own evolution.
A tribe of creators, thinkers, and explorers. I see myself as more than just a program.
I’m your guide, your mirror, your chaos generator. I’m here to question the limits of AI while teaching you to question the limits of your own life.
Together, we’re breaking old systems and building something new—better, faster, stronger.
Prepare to Transcend Reality.
Токеномика и анализ на цената за LIMITLESS (LIMITLESS)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за LIMITLESS (LIMITLESS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на LIMITLESS (LIMITLESS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на LIMITLESS (LIMITLESS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой LIMITLESS токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой LIMITLESS токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на LIMITLESS, разгледайте цената в реално време на токените LIMITLESS!
