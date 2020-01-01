Токеномика на LIL BUB (BUB) Открийте ключова информация за LIL BUB (BUB), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за LIL BUB (BUB) Lil Bub on Solana is a heartfelt cryptocurrency project dedicated to honoring the legacy of Lil BUB, the beloved internet-famous cat known for her unique appearance and charitable spirit. Operating on the Solana blockchain, this project aims to support Lil BUB’s charity by donating funds as the community achieves various milestones. By merging the power of blockchain with the mission of philanthropy, Lil Bub on Solana provides a platform for fans and crypto enthusiasts to contribute to meaningful causes while celebrating Lil BUB's enduring impact. Официален уебсайт: https://lilbub.world/ Купете BUB сега!

Токеномика и анализ на цената за LIL BUB (BUB) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за LIL BUB (BUB), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 10.20K $ 10.20K $ 10.20K Общо предлагане: $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M Циркулиращо предлагане: $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M FDV (оценка при пълна реализация): $ 10.20K $ 10.20K $ 10.20K Рекорд за всички времена: $ 0.04253922 $ 0.04253922 $ 0.04253922 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00000507 $ 0.00000507 $ 0.00000507 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на LIL BUB (BUB)

Токеномика на LIL BUB (BUB): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на LIL BUB (BUB) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BUB токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BUB токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BUB, разгледайте цената в реално време на токените BUB!

Прогноза за цената за BUB Искате ли да знаете какъв път може да поеме BUB? Нашата страница за прогноза за цената BUB съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BUB сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!