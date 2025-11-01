Информация за цената за likes (LIKES) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00000479 - $ 0.00000617
24-часов нисък: $ 0.00000479
24-часов висок: $ 0.00000617
Рекорд за всички времена: $ 0.00004274
Най-ниска цена: $ 0.00000479
Промяна на цената (1ч): +7.62%
Промяна на цената (1д): +19.53%
Промяна на цената (7д): -4.72%

Цената в реално време за likes (LIKES) е$0.00000616. През последните 24 часа LIKES се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000479 до най-висока стойност $ 0.00000617, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на LIKES е $ 0.00004274, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000479.

Що се отнася до краткосрочното представяне, LIKES има промяна от +7.62% за последния час, +19.53% за 24 часа и -4.72% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за likes (LIKES)

Пазарна капитализация: $ 392.95K
Обем (24 часа): --
Напълно разредена пазарна капитализация: $ 577.87K
Циркулиращо предлагане: 68.00B
Общо предлагане: 99,999,999,999.99998

Текущата пазарна капитализация на likes е $ 392.95K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на LIKES е 68.00B, като общото предлагане е 99999999999.99998. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 577.87K.