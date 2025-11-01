Информация за цената за Lightspeed (SPEED) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00236018$ 0.00236018 $ 0.00236018 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.42% Промяна на цената (1д) -13.03% Промяна на цената (7д) -5.46% Промяна на цената (7д) -5.46%

Цената в реално време за Lightspeed (SPEED) е--. През последните 24 часа SPEED се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SPEED е $ 0.00236018, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SPEED има промяна от +0.42% за последния час, -13.03% за 24 часа и -5.46% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Lightspeed (SPEED)

Пазарна капитализация $ 108.95K$ 108.95K $ 108.95K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 126.80K$ 126.80K $ 126.80K Циркулиращо предлагане 257.57M 257.57M 257.57M Общо предлагане 299,792,458.0 299,792,458.0 299,792,458.0

Текущата пазарна капитализация на Lightspeed е $ 108.95K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SPEED е 257.57M, като общото предлагане е 299792458.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 126.80K.