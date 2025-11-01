Информация за цената за Light Speed Cat (LSCAT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00171341$ 0.00171341 $ 0.00171341 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.12% Промяна на цената (1д) +1.96% Промяна на цената (7д) -4.34% Промяна на цената (7д) -4.34%

Цената в реално време за Light Speed Cat (LSCAT) е--. През последните 24 часа LSCAT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на LSCAT е $ 0.00171341, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, LSCAT има промяна от -0.12% за последния час, +1.96% за 24 часа и -4.34% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Light Speed Cat (LSCAT)

Пазарна капитализация $ 35.95K$ 35.95K $ 35.95K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 35.95K$ 35.95K $ 35.95K Циркулиращо предлагане 79.15M 79.15M 79.15M Общо предлагане 79,146,768.10893452 79,146,768.10893452 79,146,768.10893452

Текущата пазарна капитализация на Light Speed Cat е $ 35.95K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на LSCAT е 79.15M, като общото предлагане е 79146768.10893452. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 35.95K.