Информация за цената за LIFI (LIFI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00210493 $ 0.00210493 $ 0.00210493 24-часов нисък $ 0.00222906 $ 0.00222906 $ 0.00222906 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00210493$ 0.00210493 $ 0.00210493 24-часов висок $ 0.00222906$ 0.00222906 $ 0.00222906 Рекорд за всички времена $ 0.03303058$ 0.03303058 $ 0.03303058 Най-ниска цена $ 0.00210493$ 0.00210493 $ 0.00210493 Промяна на цената (1ч) -0.19% Промяна на цената (1д) -2.80% Промяна на цената (7д) -75.68% Промяна на цената (7д) -75.68%

Цената в реално време за LIFI (LIFI) е$0.0021526. През последните 24 часа LIFI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00210493 до най-висока стойност $ 0.00222906, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на LIFI е $ 0.03303058, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00210493.

Що се отнася до краткосрочното представяне, LIFI има промяна от -0.19% за последния час, -2.80% за 24 часа и -75.68% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за LIFI (LIFI)

Пазарна капитализация $ 16.14K$ 16.14K $ 16.14K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 16.14K$ 16.14K $ 16.14K Циркулиращо предлагане 7.50M 7.50M 7.50M Общо предлагане 7,500,000.0 7,500,000.0 7,500,000.0

Текущата пазарна капитализация на LIFI е $ 16.14K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на LIFI е 7.50M, като общото предлагане е 7500000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 16.14K.