Токеномика на life changing pill (PILL) Открийте ключова информация за life changing pill (PILL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за life changing pill (PILL) Life Changing Pill is a community-driven meme coin that tokenizes the meme-coin culture that pump.fun has created. It embraces and celebrate the absurd, reality-bending, ridiculous, inspiring, cruel, generous and vast possibilities that could happen in pump.fun. It highlights the fact that every day could be a life changing day in the pump.fun "trenches". Life changing pill is an authentic narrative and aims to be the one representative of pump.fun meme-coin culture. The community engages in activities that highlight the impact pump.fun has had in the crypto space. Официален уебсайт: https://pill.fun/ Купете PILL сега!

Токеномика и анализ на цената за life changing pill (PILL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за life changing pill (PILL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 743.53K $ 743.53K $ 743.53K Общо предлагане: $ 999.36M $ 999.36M $ 999.36M Циркулиращо предлагане: $ 999.36M $ 999.36M $ 999.36M FDV (оценка при пълна реализация): $ 743.53K $ 743.53K $ 743.53K Рекорд за всички времена: $ 0.00554118 $ 0.00554118 $ 0.00554118 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00075213 $ 0.00075213 $ 0.00075213 Научете повече за цената на life changing pill (PILL)

Токеномика на life changing pill (PILL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на life changing pill (PILL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PILL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PILL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PILL, разгледайте цената в реално време на токените PILL!

Прогноза за цената за PILL Искате ли да знаете какъв път може да поеме PILL? Нашата страница за прогноза за цената PILL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PILL сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!