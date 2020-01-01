Токеномика на Lido Staked SOL (STSOL) Открийте ключова информация за Lido Staked SOL (STSOL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Lido Staked SOL (STSOL) ‘Lido for Solana’ is a Lido-DAO governed liquid staking protocol for the Solana blockchain. Anyone who stakes their SOL tokens with Lido will be issued an on-chain representation of SOL staking position with Lido validators, called stSOL. This will allow Solana token holders to get liquidity on their staked assets which can then be traded, or further utilized as collateral in DeFi products. stSOL is the liquid token that represents your share of the total SOL pool deposited with Lido. As soon as you delegate to the pool, you receive the newly minted stSOL. Over time, as your SOL delegation accrues rewards, the value of your stSOL appreciates. There is no waiting time for receiving stSOL tokens. Официален уебсайт: https://solana.lido.fi/ Купете STSOL сега!

Токеномика и анализ на цената за Lido Staked SOL (STSOL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Lido Staked SOL (STSOL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 22.71M $ 22.71M $ 22.71M Общо предлагане: $ 106.16K $ 106.16K $ 106.16K Циркулиращо предлагане: $ 106.16K $ 106.16K $ 106.16K FDV (оценка при пълна реализация): $ 22.71M $ 22.71M $ 22.71M Рекорд за всички времена: $ 350.04 $ 350.04 $ 350.04 Най-ниска стойност за целия период: $ 8.65 $ 8.65 $ 8.65 Текуща цена: $ 214.04 $ 214.04 $ 214.04 Научете повече за цената на Lido Staked SOL (STSOL)

Токеномика на Lido Staked SOL (STSOL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Lido Staked SOL (STSOL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой STSOL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой STSOL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на STSOL, разгледайте цената в реално време на токените STSOL!

Прогноза за цената за STSOL Искате ли да знаете какъв път може да поеме STSOL? Нашата страница за прогноза за цената STSOL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените STSOL сега!

