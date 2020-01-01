Токеномика на Lido Staked Matic (STMATIC) Открийте ключова информация за Lido Staked Matic (STMATIC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Lido Staked Matic (STMATIC) Lido for Polygon is a liquid staking solution for MATIC backed by industry-leading staking providers. Lido lets users earn MATIC staking rewards without needing to maintain infrastructure and enables them to trade staked positions, as well as participate in on-chain decentralized finance with their staked assets. Lido for Polygon gives users options to: Stake their MATIC tokens in a decentralized and secure way

Use their stMATIC on the secondary market

Use their stMATIC on the secondary market

Do all of the above simply and easily with a click of a button on the UI stMATIC is an ERC20 token that represents the account's share of the total supply of MATIC tokens inside PoLido system. It is a non-rebasable token, which means that the amount of tokens in the user's wallet is not going to change. During time, the value of this token is changing, since the amount of MATIC tokens inside the protocol is not constant. Официален уебсайт: https://polygon.lido.fi/

Токеномика и анализ на цената за Lido Staked Matic (STMATIC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Lido Staked Matic (STMATIC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 560.77K $ 560.77K $ 560.77K Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 158.85K $ 158.85K $ 158.85K Рекорд за всички времена: $ 1.87 $ 1.87 $ 1.87 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.173953 $ 0.173953 $ 0.173953 Текуща цена: $ 0.283273 $ 0.283273 $ 0.283273 Научете повече за цената на Lido Staked Matic (STMATIC)

Токеномика на Lido Staked Matic (STMATIC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Lido Staked Matic (STMATIC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой STMATIC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой STMATIC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на STMATIC, разгледайте цената в реално време на токените STMATIC!

Прогноза за цената за STMATIC Искате ли да знаете какъв път може да поеме STMATIC? Нашата страница за прогноза за цената STMATIC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените STMATIC сега!

