Токеномика на LICKGOAT (LICK) Открийте ключова информация за LICKGOAT (LICK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.

Информация за LICKGOAT (LICK) Introducing $LICK, the crypto project designed to transform your luck and elevate your investment game to new heights! Are you tired of feeling like fortune isn't on your side? Say goodbye to those unlucky streaks because $LICK is here to change the game. Picture this: a meme token with a twist of hoof-tastic charm, $LICK harnesses the power of the luckiest goat in town to bring a dose of crypto magic straight to your portfolio. With $LICK by your side, you'll bid farewell to those pesky strokes of bad luck and welcome a flurry of moonshots instead. Whether you're a seasoned investor or just dipping your toes into the world of crypto, $LICK promises to sprinkle blessings upon your ventures, ensuring that every move you make is met with prosperity and success. So why leave your luck to chance when you can join the $LICK revolution and pave your own path to financial freedom? Say hello to a brighter future with $LICK today! Официален уебсайт: https://lickgoat.meme Бяла книга: https://lickgoat.meme

Токеномика и анализ на цената за LICKGOAT (LICK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за LICKGOAT (LICK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 14.22K $ 14.22K $ 14.22K Рекорд за всички времена: $ 0.002326 $ 0.002326 $ 0.002326 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0

Токеномика на LICKGOAT (LICK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на LICKGOAT (LICK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LICK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LICK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LICK, разгледайте цената в реално време на токените LICK!

Прогноза за цената за LICK Искате ли да знаете какъв път може да поеме LICK? Нашата страница за прогноза за цената LICK съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

