Информация за цената за Libra Incentix (LIXX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00473475$ 0.00473475 $ 0.00473475 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +1.42% Промяна на цената (1д) -4.00% Промяна на цената (7д) -15.18% Промяна на цената (7д) -15.18%

Цената в реално време за Libra Incentix (LIXX) е--. През последните 24 часа LIXX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на LIXX е $ 0.00473475, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, LIXX има промяна от +1.42% за последния час, -4.00% за 24 часа и -15.18% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Libra Incentix (LIXX)

Пазарна капитализация $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 2.36M$ 2.36M $ 2.36M Циркулиращо предлагане 6.70B 6.70B 6.70B Общо предлагане 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Libra Incentix е $ 1.05M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на LIXX е 6.70B, като общото предлагане е 15000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.36M.