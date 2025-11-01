Информация за цената за Libra (LIBRA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00766013 $ 0.00766013 $ 0.00766013 24-часов нисък $ 0.0095652 $ 0.0095652 $ 0.0095652 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00766013$ 0.00766013 $ 0.00766013 24-часов висок $ 0.0095652$ 0.0095652 $ 0.0095652 Рекорд за всички времена $ 0.752851$ 0.752851 $ 0.752851 Най-ниска цена $ 0.00708354$ 0.00708354 $ 0.00708354 Промяна на цената (1ч) -0.11% Промяна на цената (1д) +3.20% Промяна на цената (7д) -6.87% Промяна на цената (7д) -6.87%

Цената в реално време за Libra (LIBRA) е$0.00883994. През последните 24 часа LIBRA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00766013 до най-висока стойност $ 0.0095652, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на LIBRA е $ 0.752851, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00708354.

Що се отнася до краткосрочното представяне, LIBRA има промяна от -0.11% за последния час, +3.20% за 24 часа и -6.87% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Libra (LIBRA)

Пазарна капитализация $ 2.27M$ 2.27M $ 2.27M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 8.84M$ 8.84M $ 8.84M Циркулиращо предлагане 256.42M 256.42M 256.42M Общо предлагане 999,989,442.233108 999,989,442.233108 999,989,442.233108

Текущата пазарна капитализация на Libra е $ 2.27M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на LIBRA е 256.42M, като общото предлагане е 999989442.233108. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 8.84M.