Информация за Liberty Square Filth (FLTH) Filth (FLTH) is the official deflationary SPL token for Liberty Square, an NFT project built on the Solana blockchain. With a core emphasis on art, utility and future development; Liberty Square has successfully delivered a range of innovations to their ecosystem and community through creations ranging from media to infrastructure. FLTH serves primarily as the rewards token for the Liberty Square project and can be earned through staking NFT collectibles on-chain. Официален уебсайт: https://libertysquare.io/ Бяла книга: https://www.docdroid.net/Wo192St/ls-a-manifesto-v2-0614-pdf Купете FLTH сега!

Токеномика и анализ на цената за Liberty Square Filth (FLTH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Liberty Square Filth (FLTH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 8.47M $ 8.47M $ 8.47M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 10.88K $ 10.88K $ 10.88K Рекорд за всички времена: $ 0.261993 $ 0.261993 $ 0.261993 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00128523 $ 0.00128523 $ 0.00128523 Текуща цена: $ 0.00128525 $ 0.00128525 $ 0.00128525 Научете повече за цената на Liberty Square Filth (FLTH)

Токеномика на Liberty Square Filth (FLTH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Liberty Square Filth (FLTH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FLTH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FLTH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FLTH, разгледайте цената в реално време на токените FLTH!

