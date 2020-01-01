Токеномика на LibertAI (LTAI) Открийте ключова информация за LibertAI (LTAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за LibertAI (LTAI) LibertAI is a decentralized AI platform built on the Aleph.im decentralized cloud network. It combines AI inferences on top of confidential virtual machines (VMs) to ensure true DePIN privacy and incentivizes user feedback for LLM development. LibertAI aligns open-source AI models with transparent parameters and datasets, ensuring verifiable and confidential AI decision-making. It offers secure and private AI services. Официален уебсайт: https://LibertAI.io/ Бяла книга: https://libertai.io/Litepaper_0624_v2.pdf Купете LTAI сега!

Токеномика и анализ на цената за LibertAI (LTAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за LibertAI (LTAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.01M Общо предлагане: $ 24.23M Циркулиращо предлагане: $ 16.72M FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.92M Рекорд за всички времена: $ 0.807171 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.083301 Текуща цена: $ 0.120114

Токеномика на LibertAI (LTAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на LibertAI (LTAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LTAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LTAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LTAI, разгледайте цената в реално време на токените LTAI!

