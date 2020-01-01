Токеномика на LFG (@LFG) Открийте ключова информация за LFG (@LFG), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за LFG (@LFG) What is the project about? @LFG is a BRC-20 token that will be the native token for a BRC 20 wallet and marketplace as well as an ordial wallet/market What makes your project unique? BRC 20 wallet made from the ground up with features that are not currently available in the marketplace History of your project. @LFG is a new project that launched on 5/8 What’s next for your project? Launch of wallet/marketplace is imminent What can your token be used for? lots of future interaction with the LFG.cash interface Официален уебсайт: https://www.lfg.cash/ Купете @LFG сега!

Токеномика и анализ на цената за LFG (@LFG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за LFG (@LFG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 420.42M $ 420.42M $ 420.42M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 627.88K $ 627.88K $ 627.88K Рекорд за всички времена: $ 0.184596 $ 0.184596 $ 0.184596 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00050976 $ 0.00050976 $ 0.00050976 Текуща цена: $ 0.00149345 $ 0.00149345 $ 0.00149345 Научете повече за цената на LFG (@LFG)

Токеномика на LFG (@LFG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на LFG (@LFG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой @LFG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой @LFG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на @LFG, разгледайте цената в реално време на токените @LFG!

Прогноза за цената за @LFG Искате ли да знаете какъв път може да поеме @LFG? Нашата страница за прогноза за цената @LFG съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените @LFG сега!

