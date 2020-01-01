Токеномика на Lexicon (LEXICON) Открийте ключова информация за Lexicon (LEXICON), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Lexicon (LEXICON) Lexicon is a DeFAI token that includes an AI agent framework. The project also has its own products, each meant to help people manage digital assets in simpler ways. The AI agent looks at market data, finds possible risks, and gives suggestions to make the system work better. It doesn’t remove human control, but offers real-time advice and support. The framework is built to be clear and secure. The team checks the code through audits and regular updates, aiming to catch problems early. They encourage community members—developers, researchers, and token holders—to give feedback, suggest upgrades, and build new tools. By mixing AI with DeFi, Lexicon wants to keep up with changes in the market and give users a more direct, helpful approach to handling their assets. Официален уебсайт: https://lexicon.chat Купете LEXICON сега!

Токеномика и анализ на цената за Lexicon (LEXICON) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Lexicon (LEXICON), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 85.01K $ 85.01K $ 85.01K Общо предлагане: $ 999.70M $ 999.70M $ 999.70M Циркулиращо предлагане: $ 999.70M $ 999.70M $ 999.70M FDV (оценка при пълна реализация): $ 85.01K $ 85.01K $ 85.01K Рекорд за всички времена: $ 0.00881268 $ 0.00881268 $ 0.00881268 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Lexicon (LEXICON)

Токеномика на Lexicon (LEXICON): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Lexicon (LEXICON) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LEXICON токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LEXICON токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LEXICON, разгледайте цената в реално време на токените LEXICON!

