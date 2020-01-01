Токеномика на LexiAI (LEXI) Открийте ключова информация за LexiAI (LEXI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за LexiAI (LEXI) Lexi AI is poised to transform the crypto space by making blockchain technology and cryptocurrency trading more accessible and user-friendly, particularly for WhatsApp users. Through AI-driven solutions and intuitive tools, Lexi AI aims to simplify and enhance the user experience, empowering both new and experienced users alike. Our vision is to demystify the complexities of blockchain technology and cryptocurrency trading, offering seamless, AI-powered solutions that cater specifically to the needs of WhatsApp users. Lexi AI aims to empower both new and experienced users by providing intuitive tools that streamline their interactions with the crypto world. Официален уебсайт: https://lexiai.tech/ Купете LEXI сега!

Токеномика и анализ на цената за LexiAI (LEXI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за LexiAI (LEXI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 36.05K $ 36.05K $ 36.05K Рекорд за всички времена: $ 0.056436 $ 0.056436 $ 0.056436 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.0003605 $ 0.0003605 $ 0.0003605 Научете повече за цената на LexiAI (LEXI)

Токеномика на LexiAI (LEXI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на LexiAI (LEXI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LEXI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LEXI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LEXI, разгледайте цената в реално време на токените LEXI!

