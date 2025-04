Какво е Lever Network (LEV)

Lever Network enables lending and borrowing using smart contracts which are open source. Lever Network does not take custody of tokens and is only a peer to peer marketplace for lenders and borrowers. Lever Network uses partner exchanges (Uniswap and Sushi Exchange) for placing a trade. There is a gas delegation fee which the platform might charge on some or all of the transactions. This is only to reimburse the relayers the charge of relaying the transaction onto the blockchain.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Lever Network (LEV) ресурс Официален уеб сайт