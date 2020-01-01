Токеномика на Let me do it for you (NOSE) Открийте ключова информация за Let me do it for you (NOSE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Let me do it for you (NOSE) Inspired by the globally viral TikTok meme, $NOSE captures the heart of internet culture and community. At its core, $NOSE represents the iconic "Let me do it for you" meme featuring the lovable borzoi dog with an exceptionally long nose. This meme isn’t just about a quirky image—it embodies a spirit of determination, selflessness, and humor. The borzoi's long nose symbolizes its ability to tackle challenges and "reach" goals that seem impossible, all while bringing a smile to people's faces. Официален уебсайт: https://www.x.com/nosecto Купете NOSE сега!

Токеномика и анализ на цената за Let me do it for you (NOSE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Let me do it for you (NOSE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 8.45K $ 8.45K $ 8.45K Общо предлагане: $ 997.57M $ 997.57M $ 997.57M Циркулиращо предлагане: $ 974.57M $ 974.57M $ 974.57M FDV (оценка при пълна реализация): $ 8.65K $ 8.65K $ 8.65K Рекорд за всички времена: $ 0.0023184 $ 0.0023184 $ 0.0023184 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00000582 $ 0.00000582 $ 0.00000582 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Let me do it for you (NOSE)

Токеномика на Let me do it for you (NOSE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Let me do it for you (NOSE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NOSE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NOSE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NOSE, разгледайте цената в реално време на токените NOSE!

Прогноза за цената за NOSE Искате ли да знаете какъв път може да поеме NOSE? Нашата страница за прогноза за цената NOSE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените NOSE сега!

