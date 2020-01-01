Токеномика на Let Him Cook ($COOK) Открийте ключова информация за Let Him Cook ($COOK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Let Him Cook ($COOK) Let Him Cook is a slang phrase that means to freely let a person do something they are good at. Let Him Cook is one of the most popular sayings to every hit social media. We Figured why not have it as a Solana token. With over 500 Million posts on TikTok alone, it was clear, that Let Him Cook is Loved by the masses. The True Purpose and function of the project is to spread the love of the saying for all the masses in the crypto ecosystem. $COOK Is ran by the people, for the people as a Community take over. $COOK is a Memecoin launched Via Pump.Fun on the Solana Ecosystem. Официален уебсайт: https://www.lethimcook.art/ Купете $COOK сега!

Токеномика и анализ на цената за Let Him Cook ($COOK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Let Him Cook ($COOK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 715.98K $ 715.98K $ 715.98K Общо предлагане: $ 998.73M $ 998.73M $ 998.73M Циркулиращо предлагане: $ 998.73M $ 998.73M $ 998.73M FDV (оценка при пълна реализация): $ 715.98K $ 715.98K $ 715.98K Рекорд за всички времена: $ 0.01564695 $ 0.01564695 $ 0.01564695 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.0007167 $ 0.0007167 $ 0.0007167 Научете повече за цената на Let Him Cook ($COOK)

Токеномика на Let Him Cook ($COOK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Let Him Cook ($COOK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой $COOK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой $COOK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на $COOK, разгледайте цената в реално време на токените $COOK!

Прогноза за цената за $COOK Искате ли да знаете какъв път може да поеме $COOK? Нашата страница за прогноза за цената $COOK съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените $COOK сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!